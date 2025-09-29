LEXO PA REKLAMA!

Mazhoranca voton programin e punimeve në Kuvend, opozita braktis sallën

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 16:17
Politikë

Mazhoranca voton programin e punimeve në Kuvend, opozita braktis

Mazhoranca ka kaluar me shumicë votash kalendarin dhe programin e punimeve të Kuvendit për muajin e ardhshëm, ndërsa opozita braktisi sallën në momentin që po mbante fjalën kryetari i grupit të PS-së, Taulant Balla.

Me shumicë votash, u miratuan punimet nga data 29 shtator-17 tetor 2025 dhe seanca e sotme u mbyll nga kryeparlamentari Niko Peleshi.

Nuk munguan debatet dhe akuzat mes dy kampeve politike, teksa opozita pretendoi futjen në rend ditë të diskutimeve për kërkesat e saj.

 

