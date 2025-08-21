Lirimi i hapësirave publike, Rama: Nuk është aksion, po faza e parë e një transformimi të ri për qytetet
Kryeministri Edi Ram ka ndarë videon e radhës nga aksioni për lirimin e hapësirave publike në vend. Përmes në postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shprehet se ky nuk është aksion, por faza e parë e një transformimi për vendin.
“Nuk është aksion, po faza e parë e një transformimi të ri, për Tiranën e për të tjera qytete më të pastër, më të gjelbër, po edhe me njësi shërbimi më bashkëpunuese e më miqësore me komunitetin”, shprehet Rama.
Aksioni për lirimin e hapësira publike ka nisur prej korrikut në mbarë vendin, ku qytetarë dhe biznese të shumta kanë bashkëpunuar sipas rregullave për lirimin e mjediseve. Krahas saj, kryeministria ka lançuar portalin ‘Hapësira ime publike’ ku qyetarët mund të raportojnë çdo rast ndërtimi në kundërshtim me ligjin.