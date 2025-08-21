LEXO PA REKLAMA!

Flakët dalin sërish jashtë kontrollit në Kurorën e Dardhës në Pukë, për ndihmë shkon një helikopter

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 16:41
Aktualitet

Flakët dalin sërish jashtë kontrollit në Kurorën e

Dalin jashtë kontrollit sërish zjarret pranë kurorës së Dardhës në Pukë. Dy vatra e zjarrit janë pranë lumit të Trunit dhe pranë Kulumrisë.

Krahas forcave nga toka, po vepron edhe një helikopter për shuarjen e flakëve. Era po përhap me shpejtësi flakët. Zjarret në ekonominë pyjore Sakat-Lak-Hidhi janë aktive prej 10 ditësh.

Krahas forcave të aktivizuara nga bashkia po vepron dhe një helikopter. Dy mjete zjarrfikese i janë bashkuar forcave të angazhuara nga toka.  Në Fushë-Arrëz është shfaqur një tjetër vatër zjarri në pyjet pranë fshatit Kryezi në Podinat. Zjarri i ndihmuar nga erat e forta po përhapet me shpejtësi në pyjet e pishës së zezë.

Shërbimi zjarrfikës, Shërbimi Pyjor dhe Policia kanë shkuar në vendin ku ka rënë zjarri. Bashkia Fushë-Arrëz bën thirrje për ndërhyrje të menjëhereshme nga ajri dhe apelon banorët që të mobilizohen për vëninen nën kontroll të flakeëve.

 

 

 

 

 

