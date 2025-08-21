LEXO PA REKLAMA!

Çmontohet banda e ‘skifterëve’ shqiptarë në Itali! Kërcënuan policët me kaçavidë dhe i gjendet 40 mijë euro mall

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 16:50
Bota

Çmontohet banda e ‘skifterëve’ shqiptarë në

Një grabitje e ndodhur në zonën e Cassias në Itali, çoi në një skenë ndjekjeje si nëpër filma në “Parkun Insugherata”, që u mbyll me arrestimin e 3 shqiptarëve dhe lëndimin e disa oficerëve nga grushtet, shkelmat dhe përdorimi i kaçavidës nga agresorët.

Pas përfundimit të aksionit u vlerësua se banda e ‘skifterëve’ kishte kryer vjedhje të mallrave me një vlerë 40 mijë euro, kryesisht bizhuteri floriri, që iu rikthyen pronarit të banesës.

Të arrestuarit janë të moshave nga 18-36 vjeç, që dyshohen edhe për një seri tjetër grabitjesh, në shumë raste edhe të shkallës së rëndë. Kishte video dhe foto abu*imi sek*ual me fëmijë, nis gjyqi ndaj ish-ministrit danez Ata sapo kishin kryer një grabitje në një apartament në zonën e Cassias dhe po shkonin në shtëpi, duke ecur përgjatë shtigjeve të Parkut Insugherata me plaçkën e tyre.

Por ky akt nuk u shpëtoi agjentëve të patrullës së policisë së Flaminio, të cilët ishin vendosur në park për disa orë pas raportimeve të incidentit në ditët e mëparshme, ndërsa ishin montuar edhe kamera. Oficerët e fshehur në shkurre ngritën pritë, por thirrjes së tyre një nga shqiptarët iu përgjigj me kërcënim kaçavide.

Me ndihmën e dy të tjerëve, ai dhunoi policët në krye të detyrës, por këta të fundit arritën që t’ia dilnin, duke i nënshtruar dhe prangosur, informon media. Pas kontrollit fizik dhe të çantave të tyre, u gjet jo vetëm malli i grabitur, por edhe çelësi i shtëpisë së bastisur. Shqiptarët ishin të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për të kryer grabitjet, deri edhe pajisje për hapjen e dyerve.

Gjykata vendosi gjatë masës së sigurisë që dy prej tyre të qëndronin në arrest shtëpiak, me byzylyk ​​elektronik. Më i riu nga të tre, megjithatë, do të detyrohet të paraqitet në Policinë Gjyqësore çdo ditë.

 

 

