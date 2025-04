Lapaj betohet dhe firmos para tregtares: Nëse bëj koalicion me Ramën, pasuritë e mia të kalojnë ty

Drejtuesi politik i koalicionit “Nisma Shqipëria bëhet”, Adriatik Lapaj ka vijuar turin elektoral në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, duke takuar qytetarë dhe tregtarë, të cilëve u kërkoi votën për numrin 6-të në fletën e votimit.

Por detaji që ra në sy ishte vënia para një përgjegjësie politike nga një prej tregtareve në një dyqan rrobash. Dyshimi i tregtares ishte se pasi të fitonin votat, mund të bënin koalicion me Edi Ramën.

I gjendur përballë kësaj pikëpyetjeje nga tregtarja, Lapaj nxori një flet A4 mbi të cilën nënshkroi me emër e mbiemër (gjeneralitetet e tij) se e linte premtimin me shkrim dhe firmë se nuk do bënte koalicion me Edi Ramën pas 11 majit. Nëse e thyente këtë premtim:

“Pas 11 majit nuk do bëjmë koalicion me Edi Ramën! Të gjitha pronat e Adriatik Lapajt, llogaritë bankare dhe pasuritë, i kalojnë tregtares në fjalë (Xhevrije Kastrati)…!”, tha Lapaj teksa shkruante tekstin ‘noterial’ dhe moral.