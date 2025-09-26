LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mungoi në seancë, avokati i Ilir Metës publikon VIDEON: Pas ndërhyrjes kirurgjikale shëndeti im…

Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 11:15
Aktualitet

Mungoi në seancë, avokati i Ilir Metës publikon VIDEON: Pas

Në mbyllje, ai njofton se do t’i rikthehet aktivitetit ditor javën tjetër

Avokati i Ilir Metës, Kujtim Cakrani ka reaguar pasi ditën e djeshme mungoi në seancën paraprake për ish-presidentin.

Në një videomesazh të ndarë në rrjetet sociale, Cakrani bën me dje se i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale, ndërsa thekson se është në gjendje më të mirë shëndetësore. Në mbyllje, ai njofton se do t’i rikthehet aktivitetit ditor javën tjetër.

“Ja ku u takuam përsëri. Unë doja t’u falënderoja të gjithëve dhe bashkërisht një nga një për mesazhet që më keni nisur dje duke më uruar për shëndetin tim. Kam bërë një ndërhyrje kirurgjikale, tani jam mirë.

Besoj se këto ditë do kthehem dhe do filloj aktivitetin e përditshëm. Faleminderit shumë për interesin tuaj ndaj meje. Do shihemi javën që vjen”, shprehet Cakrani.

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion