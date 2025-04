KQZ: Basha të heqë simbolet e Partisë Demokratike!

Komisioni Qëndron i Zgjedhjeve shqyrtoi në mbledhjen e sotme ankimin e Partisë Demokratike me kryetar Sali Berishën për heqjen e simboleve, stemave dhe logove jo zyrtare të PD nga një ambient privat.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi ka urdhëruar Bashën që të heqë simbolet e Partisë Demokratike në ambientet private që po përdor. Kreu i KQZ-së deklaroi se për zbatimin e vendimit do të ngarkohet policia bashkiake dhe ajo e shtetit, teksa shtoi se do të caktohet edhe një afat në lidhje me zbatimin e këtij vendimi.

“Dakord me kërkesën e bërë nga subjekti zgjedhor PD për tu hequr këto simbole nga ambientet private dhe për zbatimin e këtij vendimi do të ngarkohet policia bashkiake dhe ajo e shtetit. Do të caktojmë edhe një afat në lidhje me zbatimin e këtij vendimi”, u shpreh Celibashi.