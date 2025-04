Komisionerja e BE i dhuron bluzën e bashketbollit, Rama i jep premtimin: Unë do të jap një kryeministër të ri…

Kryeministri Edi Rama ka marrë një fanellë basketbolli nga komisionerja e BE për Ballkanin.

Marta Kos: Ne kemi parë edhe kampionatin Europian të futbollit, e kam mësuar se sa të shpejtë jeni ju. Dhe Nedim Bajrami bëri golin në sekondën e 23’-të. Tani dua të shoh se sa të shpejtë jeni për anëtarësimin në BE-në. Edhe futbolli luan një rol të rëndësishëm në anëtarësimin e BE-së. E kam parë dhe ju kryeministër se sa pasionant jeni për basketbollin.

Kështu që dua të të jap këtë dhuratë, është një fanellë basketbolli që ju të bëheni pjesë e ekipit europian. Ai është numri im, numri 11. Unë baskebtoll nuk luaj dort, por do të ngjitem në majën më të lartë të Shqipërisë, në malin e Korabit. Do të doja të vinit me mua…

Edi Rama: Nëse do të futemi në BE, do t’ju japë një kryeministër të ri dhe të freskët që të ngjitet me ju në malin e Korabit. Jam mjaft i angazhuar dhe krenar të kem një ekip të përkushtuar dhe dua të shpreh këtu përpara jush mirënjohjen time, falqënderimet për Majlindën dhe Adean, që janë dy zonjat e BE-së të Shqipërisë dhe kujtdo tjetër që është i angazhuar.

Dhe të fundit, por jo nga rëndësia, ambasadorit Ferit Hoxha, që është Lionel Messi ynë, për angazhimin e tij. E hodhëm jashtë oqeanit, të luante për në në Amerikë dhe e sollëm sërish në Europë. Ai vjen nga një zonë e Shqipërisë që burrat të jenë më të fortë.