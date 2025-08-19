LEXO PA REKLAMA!

Kolegji Zgjedhor pushon çështjen e Andia Ullirit për mandatin e deputetit

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 11:47
Politikë

Kolegji Zgjedhor pushon çështjen e Andia Ullirit për mandatin e

Në Kolegjin Zgjedhor u shqyrtua kërkesa e Andia Ullirit për mandatin e deputetit, e cila pretendonte rrëzimin e vendimit të KQZ-së që i dha mandatin Arjan Ndojas.

Gjatë seancës, Ulliri u përfaqësua nga avokati Indrit Sefa, ndërsa Ndoja ishte përfaqësuar nga avokati Rexhë Margjeka. Avokati i Ndojas kërkoi që Ulliri të mos legjitimohej si palë ankimuese. Pas shqyrtimit të argumenteve, trupi gjykues vendosi pushimin e çështjes, duke u bazuar në moslegjitimizimin e Ullirit si paditëse.

Andia Ulliri kishte ankimuar më parë vendimin e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, si dhe atë të kryekomisionerit Ilirjan Celibashi, që kishin rrëzuar kërkesën e saj me argumentin se lista e hapur dhe lista e mbyllur funksionojnë të ndara.

Ulliri kandidoi në listat e Partisë Demokratike – Aleanca për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Durrësit dhe kërkonte mandatin për shkak të kuotës gjinore.

