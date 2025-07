Deputetja e Shqipëria Bëhet Kleana Xhuveli merr mandatin, premton përfaqësim dhe betejë ligjore për Lapajn

Kleana Xhuveli, kandidate në listën e mbyllur të koalicionit “Nisma Shqipëria Bëhet”, mori sot mandatin e deputetes nga KQZ, përmes vendimit të kreut Ilirjan Celibashi, pas shqyrtimit të dokumentacionit zyrtar.

Në një deklaratë për mediat, Xhuveli njoftoi se do ta ushtrojë mandatin me përgjegjësi dhe dinjitet, duke vlerësuar rëndësinë e përfaqësimit të shqiptarëve që votuan koalicionin.

Ajo theksoi se ky vendim u mor në kushtet aktuale dhe në mbështetje të garës me lista të hapura, që përbën bazën e lëvizjes së tyre politike.

“Mandati do të përfaqësohet me dinjitet, ndërsa në ditën që beteja ligjore do ta rikthejë mandatin tek i zoti, Adriatik Lapaj, unë do të jem aty për të garantuar vijimësinë e këtij procesi,” tha Xhuveli.

Beteja ligjore për rikthimin e mandatit tek Adriatik Lapaj vazhdon, ndërsa Kleana Xhuveli shpreh gatishmërinë për të qëndruar në Parlament duke respektuar vendimin aktual të KQZ-së dhe proceset ligjore në vijim.