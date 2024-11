"Këta duan të vjedhin edhe këtu!" deputeti demokrat: “Na dhanë faturën për t’i paguar, karriget e djegura për të reja”

Tirane - Opozita akuzon kryetaren e Parlamentit per vjedhje edhe me zevendesimin e karrigeve te deputeteve demokrate te djegura pak kohe me pare gjate protestes tek kuvendi.

Deputeti i PD, Dashnor Sula, i ulur këmbëkryq jashtë ambienteve të Kuvendit u shpreh se Kuvendi i ka dhënë opozitës faturën për karriget e djegura, ndërsa sipas tij i kanë futur vetë në sallë po të njëjtat dhe jo të reja.

“Ne na dhanë faturën për t’i paguar, vetë i kanë futur karriget e djegura për të reja. Këta duan të vjedhin edhe këtu”, tha ai.

Më tej shtoi se nuk janë aty për vetë por për të gjtihë shoqërinë.