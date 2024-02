Kaosi në Kuvend/ Zhupa: Pasojë e shkeljeve të mazhorancës, po përgatisim padi për Nikollën

Deputetja e PD-së Ina Zhupa ka folur për kaosin në Kuvend si dhe aksionin e opozitës kundër mazhorancës.

Deputetja ka theksuar se i gjithë aksioni vjen si pasojë e shkelje të mazhorancës.

Zhupa u shpreh se nuk po respektohen të drejtat e tyre si opozitë dhe si rrjedhojë nuk mund të ketë normalitet në seancat parlamentare apo në mbledhjet e Komisioneve.

Ndër të tjera deputetja shtoi se po përgatitet një padi për kryeparlamentaren Lindita Nikolla për sjelljen e saj ndaj deputetëve të opozitës.

“Skenari i opozitës është një pasojë e shkeljeve të mazhorancës. Kemi vendosur të mos bëjmë një fasadë duke ndenjur urtë dhe duke ngritur kartonin.

Në momentin kur nuk respektohen më të drejtat dhe votohet kundër çdo iniciative të opozitës, ne nuk po kërkojmë ndonjë pushtet, por të drejtat tona si opozitë. Nuk mund të sillemi njëlloj si para dhe pas kësaj. Nuk mund të ketë normalitet kur mohohen të drejtat e opozitës.

Ne po bëjmë gati padinë për sjelljen e zonjës Nikolla ditën e hënë dhe sjellje ne gardistëve. Ju e patë se si jemi përleshur fizikisht sepse nuk na lejonin të hynim. Ne do të vijojmë betejën me shpresën se këto institucione do t’i përgjigjen thirrjes tonë”, u shpreh deputetja