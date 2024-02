 Jorida Tabaku: Unë jam pjesë e grupit parlamentar të PD-së

Jorida Tabaku nuk mori pjesë në mbledhjet e bashkimit të grupit parlamentar me strukturat e PD, të drejtuar nga Sali Berisha. Por kjo nuk do të thotë se ky është vendimi i saj final.

“Nuk ka asnjë diskutim që unë jam pjesë e grupit parlamentar. Ky është një proces dhe nuk e ndajmë dot me thikë “e bëtë apo nuk e bëtë”. Ky është një proces që unë besoj se do të vazhdojë dhe dëshira ime është që në këtë proces të bashkohet çdo zë opozitar.”- tha Tabaku në një intervistë për emisionin “Pa Censurë”.

Pjesëmarrëse në protestat e organizuara nga PD e drejtuar nga Sali Berisha, Jorida Tabaku beson se konfederata e opozitës do të jetë një mundësi e mirë që përfshin të gjithë.

“Unë po përpiqem të bëj opozitë duke marrë pjesë në protestë, duke plotësuar me sa mundem hapësirën e lënë bosh në komisionet parlamentare, po përpiqem t’u flas njerëzve dhe t’i jap kohë këtij procesi bashkimi për të shkuar në zgjedhjet e ardhshme edhe me idenë e konfederatës që i mbledh të gjitha palët bashkë.- tha ajo. Një nga arsyet që e pengon Jorida Tabakun t’i bashkohet vendimit të grupit parlamentar është mënyra sesi po trajtohet jeta parlamentare. “Me mikun tim Gazment Bardhi dhe me vendimin e grupit për aksionin në parlament nuk bie dakord. Arsyet janë të drejta, por mënyra sesi po shkojnë gjërat, mendoj se nuk po na ndihmojnë. Sepse bashkimi i partisë pa lënë jashtë askënd, në frymën e konfederatës, bashkë me protestën, bashkë me parlamentin, duhej të kombinoheshin të gjitha bashkë.”- u shpreh Jorida Tabaku.

Por a do të jetë Jorida Tabaku deputete në 2025?

“Sigurisht, që kam një investim politik, që unë, familja ime, ekipi im, njerëzit që më kanë besuar, demokratët që më kanë votuar, se unë nuk jam e izoluar prej tyre. Por e sigurt është që, ashtu siç kam bërë, pa asnjë pozicion, ka qenë privilegj për mua, shpresoj që të jetë privilegj edhe në të ardhmen, që të përfaqësoj demokratët. Do të vazhdoj të kontribuoj kudo ku është PD.“ – u shpreh Tabaku.