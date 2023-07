Inceneratorët, grupi parlamentar i PD kërkon interpelancë urgjente me Ramën në Kuvend

Kreu i grupit parlamentar të PD Gazment Bardhi në një dalje nga Kryesia e Kuvendit ka thënë se duan interpelancë me kryeministrin Edi Rama sa i takon aferës së inceneratorëve.

Bardhi tha se nuk do pranojnë me person të deleguar nga Rama por se në seancë duhet të jetë i pranishëm vetë kryeministri.

“Kërkesa për interpelancë me Ramën sa i takon kërkesës së SPAK për arrestimin e Ahmetajt është urgjente.

Për gazetarët ajo është aferë personale e tij, pagesat nga buxheti i shtetit mund të ndalen me urdher të Ramës. Ai mund të vërë mekanzimin shtetëror në lidhje me këtë aferë. Nuk do lejojmë interpelancë me person të deleguar nga kryeministri”- u shpreh Bardhi.