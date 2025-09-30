Deputetja e Ps merr pjesë në mbledhjen e Komisionit me foshnjën në krahë
Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 14:18
Politikë
Deputetja e Partisë Socialiste, Silva Gjuzi është shfaqur këtë të martë në Komisionin për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm me një “pamje të ëmbël”.
Pavarësisht detyrës së saj si deputete, Ilva Gjuzi, nuk ka harruar as “detyrën” e bukur, njëherësh dhe sfidues, mëmësinë.
Në mbledhje ajo me foshnjën e saj në krahë, teksa kujdeset dhe njëkohësisht të ushtrojë edhe detyrën.