Deputetja e Ps merr pjesë në mbledhjen e Komisionit me foshnjën në krahë

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 14:18
Politikë

Deputetja e Ps merr pjesë në mbledhjen e Komisionit me foshnjën

Deputetja e Partisë Socialiste, Silva Gjuzi është shfaqur këtë të martë në Komisionin për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm me një “pamje të ëmbël”.

Pavarësisht detyrës së saj si deputete, Ilva Gjuzi, nuk ka harruar as “detyrën” e bukur, njëherësh dhe sfidues, mëmësinë.

Deputetja e Ps merr pjesë në mbledhjen e Komisionit me foshnjën

Në mbledhje ajo me foshnjën e saj në krahë, teksa kujdeset dhe njëkohësisht të ushtrojë edhe detyrën.

 

