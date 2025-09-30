LEXO PA REKLAMA!

Goditi me grusht drejtorin e Ujësjellës-Kanalizimeve pasi e hoqi nga puna, arrestohet 48-vjeçari në Kavajë

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 13:49
Një 48-vjeçar në Kavajë është arrestuar pasi goditi me grusht drejtorin e institucionit ku iu ndërpre kontrata e punës.

Policia bën me dije se më parë ai e kishte kanosur nëpërmjët mesazheve dhe thirrjeve telefonike.

Njoftimi i policisë:

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavajë arrestuan në flagrancë shtetasin A. A., 48 vjeç, banues në Kavajë, pasi dyshohet se për shkak të ndërprerjes së kontratës së punës në Ujësjellës-Kanalizime Kavajë, ka goditur me grusht, drejtorin e institucionit, shtetasin O. D., të cilin gjithashtu e ka kanosur nëpërmjet mesazheve dhe thirrjeve telefonike.

 

