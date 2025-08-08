LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ilir Meta kërkon lirinë, shtyhet seanca në GJKKO! Avokati: Kërkojmë gjyqtarin Çela. Bani shpalli moskompetencë

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 11:22
Politikë

Ilir Meta kërkon lirinë, shtyhet seanca në GJKKO! Avokati:

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka shtyrë seancën për shqyrtimin e kërkesës së Ilir Metës për lirimin nga paraburgimi.

Avokati Kujtim Cakrani kërkoi që kërkesa të mos shqyrtohej nga gjyqtari Erion Bani, por nga gjyqtari Erion Çela, i cili është edhe gjyqtari i hetimit paraprak.

A2 CNN mëson se gjyqtari Erion Bani shpalli moskompetencë për të dhënë vendim dhe sipas avokatit, mungonin edhe 3 prokurorët: Altin Dumani, Arben Kraja dhe Sotir Kllapi.

Seanca për shqyrtimin e kërkesës së Metës do të vijojë javën e ardhshme, pasi gjyqtari Erion Çela të kthehet nga leja.

Pas përfundimit të seancës, avokati Cakrani deklaroi:
“Ne duam të zhvillojmë procesin të rregullt, me gjyqtarin që ka ndjekur hetimet, pse jo edhe me prokurorët që kanë hetuar këtë çështje. Jemi në pritje që javën tjetër, kur do kthehet nga pushimet z. Çela, do zhvillojmë seancën siç e parashikon ligji procedural. Z. Meta do të lirohet se nuk ka më asnjë arsye pse ta mbajnë në paraburgim”, deklaroi avokati.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion