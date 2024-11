“Gjuha shqipe do t’i mbijetojë barbarisë së këtij shekulli”, Rama: Shumë shpejt gjuhë zyrtare e BE

Kreu i qeverisë, Edi Rama ishte i pranishëm në Kuvendin Kombëtar për gjuhën shqipe , “Sfidat e Gjuhës Shqipe në shekullin XXI”.

Kryeministri tha se ka ende shpresë që gjuha shqipe t’i mbijetojë barbarisë së këtij shekulli, ndërsa shtoi se shumë shpejt gjuha jonë do të jetë pjesë e familjes evropiane.

Rama: Ka ende shpresë që gjuha shqipe t’i mbijetojë barbarisë së këtij shekulli, i cili kërcënon vetë rrënjët e njerëzimit në përgjithësi. Në vitin 1972, unë asokohe isha në klasën e dytë fillore, Eqrem Çabej ka publikuar një ese mbi origjinën e fjalës “Shqipëri.” Është një ese e gjatë që nis nga hartat antike të Aleksandrisë, janë të parët që vendosin Albanoin në hartë dhe përfundon me Manastirin. Në atë ese Çabej shkruan “Shqipëria ka pasur shumë emra, por gjuha ka qenë gjihtmonë një”.

Ne nuk kemi munguar asnjëherë që të konstestojmë Çabejin e madh në kërkim të nxjerrjes prej së shkuarës të një lavdie që në fakt për hir të së vërtetës do të na mjaftonte ta kërkonim dhe ta mbanim fort te e vërteta dhe jo te fantazitë dhe deliret e të sotmes.

Sot ky Kuvend Kombëtar i Gjuhës Shqipe është përmbajtësor për disa arsye të rëndësishme. Në përvjetorin e 116 të ditës së miratimit të alfabetit të shqipes në Kongresin e Manastirit lidhet edhe me një momet të rëndësishëm që është një moment ku shqipja bëhet faktikisht edhe përmes kësaj date të veçantë një përkatësi e përbashkët e të gjithëve ne, një përkatësi që është e jona dhe askush nuk na i heq dot dhe nga askush tjetër nuk na vjen kërcënimi përveçse nga vetvetja.

Shumë shprej do të jetë edhe një gjuhë zyrtare e BE. Në mos gjuha më e lashtë e familjes së kombeve evropiane, shqipja me siguri do të reshtohet ndër më të rrallat dhe më të veçanta te Bashkimit Evropian.

Kreu i qeverisë tha se ky Kuvend vjen si një produkt i Samitit të tretë të Diasporës që u mbajt në Tiranë nëntorin e vitit të shkuar, ku shqipja ishte një temat kryesore.