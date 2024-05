Gara për PD, Basha optimist: Do largojmë regjimin e pakicës Rama-Doshi

Pas takimeve me demokratëve në Tiranë dhe në Shijak, kreu i PD-së ka reaguar me anë të një postimi në rrjetet sociale ku shprehet se gara që ka nisur në PD është prova për vlerat e kësaj force politike.

Më tej Basha shprehet se do të largojë bashkë me demokratët regjimin e pakicës Rama – Doshi dhe do të rikthejnë Shqipërinë shqiptarëve.

Reagimi i plotë i Bashës:

“Kjo garë është provë e vlerave tona dhe e gatishmërisë tonë për të vazhduar bashkë betejën për të përmbushur aspiratën e njerëzve për ndryshim. Ne do largojmë regjimin e pakicës Rama-Doshi dhe do t’ua kthejmë Shqipërinë shqiptarëve!”