Fotot/ Grupi parlamentar i PS dhe Lulzim Basha, në pritje të homazheve në nderim të liderit historik Fatos Nano

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 11:12
Politikë

Fotot/ Grupi parlamentar i PS dhe Lulzim Basha, në pritje të homazheve

Në pallatin e kongresve po mbahen këtë të diel homazhet në nderim të ish-kryeministrit dhe liderit historik të Partisë Socialiste, Fatos Nano. 

Të pranishëm janë figura të rëndësishme të politikës, mes tyre edhe opozitarë.

Sikurse duket nga fotot, grupi parlamentar i Partisë Socialiste janë në pritje të nderimeve pranë arkëmortit të Nanos.

I pranishëm është edhe ish-kreu i PD, Lulzim Basha.

 

 

