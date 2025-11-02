Fotot/ Grupi parlamentar i PS dhe Lulzim Basha, në pritje të homazheve në nderim të liderit historik Fatos Nano
Në pallatin e kongresve po mbahen këtë të diel homazhet në nderim të ish-kryeministrit dhe liderit historik të Partisë Socialiste, Fatos Nano.
Të pranishëm janë figura të rëndësishme të politikës, mes tyre edhe opozitarë.
Sikurse duket nga fotot, grupi parlamentar i Partisë Socialiste janë në pritje të nderimeve pranë arkëmortit të Nanos.
I pranishëm është edhe ish-kreu i PD, Lulzim Basha.