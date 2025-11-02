LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gjendet një granatë dore pranë Urës së Dajlanit, policia rrethon zonën, pritet ndërhyrja e forcave xheniere

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 10:56
Aktualitet

Gjendet një granatë dore pranë Urës së Dajlanit,

Një granatë dore difensive është gjetur sot në mëngjes në një ferrë jo larg bregut të detit në zonën e Urës së Dajlanit.

Ka qenë një nga rojet e një kompanie e cila po ndërton aty pranë ai që e ka konstatuar granatën e dorës.
Është njoftuar policia e cila ka bërë rrethimin e zonës.

Kemi të bëjmë me një granatë dore difensive e cila ka qenë pjesë e armatimit të Ushtrisë Shqiptare.Aji duhet të jetë aty që nga trazirat e vitit 1997. Ajo është e pa armatosur pra në gjendje arke. Sidoqoftë do të jenë xhenierët të cilët do të merren me asgjësimin e saj.
Ajo është një zonë e cila frekuentohet nga ata që bëjnë ecje apo vrap ne qëllime sportive.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion