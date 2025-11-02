FOTO/ Emocion dhe trishtim për ndarjen nga jeta të Fatos Nanos, bashkëshortja e tij, Xhoana nuk mban dot lotët
Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 10:52
Aktualitet
Momente të dhimbshme janë regjistruar gjatë homazheve në nder të ish-kryeministrit Fatos Nano, ku bashkëshortja e tij, Xhoana Nano, nuk mundi të fshehë emocionet dhe lotët për humbjen e të shoqit.
Pamjet tregojnë dhimbjen e familjes dhe afërsinë e madhe me figurën e Nanos, një nga liderët më të njohur të politikës shqiptare.
Në krah të Xhoana Nanos qëndron djali i Fatos Nanos.
Ndërkohë të shumtë kanë qenë qytetarët, të cilët kanë bërë homazhe në nder të figurës së ish kryeministrit dhe ish kreut të PS.