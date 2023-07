“Çfarë sektori keni hapur këto 10 vite?”, Tabaku në Komisionin e ekonomisë: Legalizimi i kanabisit...

Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, kërkoi më shumë informacion nga qeveria sa i përket ndikimit në ekonomi të projektligjit “Për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit dhe prodhimit të nënprodukteve të saj për qëllime mjekësorë dhe industriale”.

Tabaku e ngriti këtë pretendim gjatë mbledhjes së Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, pasi mazhoranca refuzoi ti jepte këtë të drejtë opozitës që kishte bërë disa pyetje lidhur me ndikimin në ekonomi të kësaj nisme.

“Ndikimi ekonomik është arsyeja se pse qeveria po e kalon këtë ligj. Pikërisht kjo na intereson dhe ne që të diskutojmë. Kemi bërë pyetje dhe nuk kemi marrë përgjigje nga qeveria. Kjo është e para politikë për ekonomi të re, krijimi i një sektori të ri, dhe askush nuk dha llogari se si do zhvillohet ky sektor. Është një ndryshim shumë i madh i politikës ekonomike të qeverisë. Vitet e fundit qeveria nuk ka pasur asnjë politikë ekonomike veç kësaj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Çfarë sektori keni hapur këto 10 vite? Çfarë ligji ke sjellë këto vite këtu për të zhvilluar ekonomi të re? Kjo është hera e parë që ky komision diskuton një ekonomi të re dhe informacioni që ne kemi është i mangët. Informacioni i qeverisë për këtë ligj është bosh! Nuk asnjë informacion për zhvillimin ekonomik që do të ketë sektori në të ardhmen! Qeveria për herë të parë në këto 10 vite sot ka sjellë një ligj që thotë se do të hapim një sektor të ri dhe ne nuk kemi asnjë informacion! Askush nuk dha llogari se si do të bëhet ky sektor”, – tha Tabaku.

Deputetja e PD ngriti më tej shqetësimin për kalimin me procedurë të përshpejtuar, sipas saj krejtësisht pa arsye të këtij ligji. Pavarësisht shqetësimit të opozitës për efektet ekonomike dhe mungesës së informacionit nga qeveria, shumica e votoi në parim projektligjin.