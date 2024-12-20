Çfarë i shkroi Edi Rama Albin Kurtit? Mesazhi që kryeministri shqiptar i dha në një letër
Në një kohë që në mbledhjen e përbashkët të dy Parlamenteve po fliste Ramush Haradinaj, është filmuar një moment që ka bërë kureshtarë të gjithë.
Kryeministri Edi Rama ka shkruar një mesazh në një letër dhe i ka dhënë dikujt nga stafi i Kuvendit që t’ia japë Albin Kurtit, të cilin e kishte disa metra larg.
Letra është lënë në tavolinën e Albin Kurtit, por ky i fundit tepër indiferent nuk e ka hapur letrën, por e ka lënë aty.
Ndërkohë një tjetër detaj që është vënë re është momenti kur Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani është larguar nga Parlamenti.
Kryetarja e Shtetit të Kosovës ka takuar vetëm dy kryetarët e Parlamenteve, Elisa Spiropali dhe Glauk Konjfuca, por jo dy kryeministrat, Edi Ramën dhe Albin Kurtin.