"Çështja e 21 Janarit në dorë të SPAK"/ Hoxha: Pse asnjë pale nuk i intereson e vërteta

Gazetari Artan Hoxha deklaroi në Top Talk se çështjen e 21 Janarit duhet ta kishte marrë nën hetim SPAK.

Ai argumentoi se 21 Janari që është cilësuar edhe nga Gjykata e Strasburgut si krim shtetëror, duhet të hetohej nga SPAK pasi është struktura që ka tagrin të marrë në cilësinë e të pandehurit Berishën, Bashën, apo këdo tjetër të përfshirë.

“E kemi specifikuar pse kjo është një çështje tipike që duhet ta marrë nën hetim SPAK. SPAK është ngritur për të hetuar çështje të tilla. Shërben për të ndarë të shkuarën dhe në të ardhmen e këtij vendi, krim shtetëror nga Gjykata e Strasburgut, që ia ka lënë përgjegjësinë e shtetit shqiptar.

Sot kërkojmë pse s’ka protesta, kur ti vret me duar në xhepa në mes të bulevardit. Është një çështje ku provat janë të qarta, vrasjet kanë ndodhur në prani të kamerave. Është përfshirë e gjithë zinxhiri komandues i shtetit, nga kryeministrit deri te hallka më e ulët. Janë përfshirë që në momentin e vrasjes, deri në prishjen e hetimeve, ushtrimine presionit ndalj policisë, prokurorisë.

Kjo ishte lënë prokurorisë së Tiranës se deri tani është çështje që si intereson askujt të mos dalë e vërteta në shesh. Përgjegjësit e kanë marrë ndëshkimit me vota 2013, 2017, 20121. Kjo maxhorancë prej kësaj ngjarjeje ka tre mandate. Ne e dimë kush e ka bërë 21 janarin, nëse do ketë një vendim, çështja politike smufohet.

Çështjen e ka çuar bashkëshortja e Aleks Nikës e cila është detyruar t’i rrisë vajzat jetime dhe duke ia mohuar, akuzuar bashkëshortin e saj që u vra në mënyrë të fajshme që nga “kokëpalarë”, deri të akuzave të fundit. Heroina e kohëve moderne është Rajmonda Nika. Shtetit ka marrë nën mbrojtje vrasësit e bashkëshortit. Drejtësia i është premtuar edhe nga ambasadorët e huaj. Të vetmit dëshmorë në bulevardin e kombit, janë ata të katërt.

Familja e Aleks Nikës ka kërkuar që çështja të hetohet nga SPAK sepse SPAK tagrin të marrë në cilësinë e të pandehurit Berishën apo Bashën, apo Ramën. Familjarët kërkojnë që SPAK të hetojë kupolën e shtetit, Prokuroria e ezauroi kohën që kishte në dispozicion. Prokuroria merret me gëzhoja me predha, kjo është një çështje, ta çosh te një predhë. Berisha e ka bërë haptazi, predha është gjëja më e parëndësishme. Është komandant i gardës dhe shteti i shtabit, lart vjen ministri i Brendshëm Lulzim Basha dhe kryeministri Berisha.

Nëse gjatë hetimit të dalin të tjerë, shefi i opozitës së asaj kohe, Edi Rama, do ta marrësh edhe atë nën hetim. Ky duhet të kthehet në simbol të ndëshkueshmërisë. Strasburgu ia ka dhënë shinat SPAK-ut, Shqipëria është e detyruar, nuk ka shpëtim.

Familja ka shkuar në GJKKO, e ka rrëzuar, ka shkuar në Apel, e kanë rrëzuar familjen dhe është detyruar të shkojnë në Gjykatën e Lartë. Sot duhet të kishte urdhëruar SPAK të merrte çështjen e hetimet. Tre gjyqtarët janë të njëjtët që para një jave groposën çështjen e kolegut Elton Qyno. Tre gjyqtarë me karrierën me bagazhin që kanë, të kenë frikë dhe në këtë moment. Më 12 mars do jenë familjarët e Aleks Nikës dhe përfaqësuesi i SPAK.“- tha Hoxha.