E rëndë në Bulqizë, familjarët gjejnë 33-vjeçarin të vetvarur në oborrin e shtëpisë
Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot fshatin Fushë-Bulqizë, ku një 33-vjeçar është gjetur i vetëvarur nga familjarët e tij, në oborrin e shtëpisë.
Mësohet se familjarët, sapo e kanë zbuluar, kanë njoftuar menjëherë Policinë dhe ambulancën, duke shpresuar se ai ishte ende gjallë, por mjekët konstatuan se i riu kishte ndërruar jetë.
Viktima kishte punuar muajt e fundit në Sarandë, në punë të ndryshme, ndërsa së fundmi ishte kthyer pranë familjes në Bulqizë. Burime nga policia bëjnë me dije se, sipas dëshmisë së familjarëve, i riu kishte shfaqur probleme me shëndetin mendor, çka dyshohet të ketë çuar deri në aktin ekstrem.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të zbardhur me saktësi rrethanat e tragjedisë.