Po kalonte te vizat e bardha, makina përplas këmbësorin në Fier
Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 14:32
Aktualitet
Një aksident rrugor është shënuar mesditën e sotme në qendër të qytetit të Fierit. Një 60-vjeçar është përplasur nga një makinë teksa po kalonte te vizat e bardha.
I plagosuri është dërguar në spitalin e qytetit, teksa policia dhe grupi hetimor po punojnë për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.
Deri më tani nuk dihet identiteti i personit të plagosur, apo dhe shkaqet e aksidentit.
Policia po heton ngjarjen.