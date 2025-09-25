LEXO PA REKLAMA!

Po kalonte te vizat e bardha, makina përplas këmbësorin në Fier

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 14:32
Po kalonte te vizat e bardha, makina përplas këmbësorin në

Një aksident rrugor është shënuar mesditën e sotme në qendër të qytetit të Fierit. Një 60-vjeçar është përplasur nga një makinë teksa po kalonte te vizat e bardha.

I plagosuri është dërguar në spitalin e qytetit, teksa policia dhe grupi hetimor po punojnë për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.

Deri më tani nuk dihet identiteti i personit të plagosur, apo dhe shkaqet e aksidentit.

Policia po heton ngjarjen.

