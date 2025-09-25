Silva Caka braktis Partinë e Lirisë, emërohet zv.ministre e Brendshme
Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 14:44
Politikë
Ish-deputetja e LSI-së Silva Caka emërohet zv.Ministre e Brendshme. Kjo është një lëvizje surprizë që vjen nga kabineti i ri qeveritar ‘Rama 4’.
Aktualisht Caka ka qenë anëtare e këshillit bashkiak të Tiranës, nën siglën e Partisë së Lirisë, ndërsa pak ditë më parë kishte dhënë dhe dorëheqje.
Kujtojmë se Caka ishte e para në listën e Partisë së Lirisë, si kandidate për deputete në zgjedhjet e 11 majit.
Pak kohë më parë, një tjetër lëvizje e bujshme ishte dhe ajo e Endrit Brahmllarit, i cili iu bashkua Partisë Socialiste.