Dumani “i mbyll gojën” kritikëve/ “Nuk kemi agjendë politike dhe grafik se kë do të hetojmë”

Kreu i SPAK-ut, Altin Dumani iu përgjigj akuzave politike të ngritura ndaj tij dhe prokurorëve të posaçëm. Dumani tha në një dalje mediatike se SPAK-u ka dhënë prova se nuk ka agjendë politike apo grafik për personat që do hetojë.

Ai deklaroi se prokurorët merren me provat dhe është i pavarur nga politika.

“Një pjesë të dosjeve i kam pasur në hetim edhe pa marrë drejtimin e SPAK-ut. Një nga premtimet që kam bërë në KLP ka qenë se do të vijoja të hetoja çështjet që kam pasur në hetim. Ka dhe çështje të tjera që kanë çuar në zgjerimin e grupit të hetimit. Të gjithë prokurorët dhe stafi kanë kontribute. Pavarësisht akuzave, kemi dhënë prova se nuk kemi agjendë politike, apo grafik se sot do hetojmë një person të këtij subjekti politik, e nesër dikë të një subjekti tjetër politik.

Ne merremi me provat. Këtë kemi bërë dhe do ta bëjmë. SPAK-u është i pavarur nga politika dhe këtë ja jep Kushtetuta dhe ligji. Prokurorët ushtrojnë funksionet e tyre të larguar nga politika. Reagimet e mija janë institucionale dhe jo emocionale. Kam kompetenca, por ato janë të reduktuara në raport me prokurorët e çështjeve.”, tha Dumani.