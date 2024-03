“Sterilizimi”/ Albana Vokshi përgatit listën e zyrtarëve që do të dëshmojnë, mes tyre dhe Rama

Kryetarja e Komisionit Hetimor të dy koncesioneve në Shëndetësi, Albana Vokshi ka lexuar një deklaratë për punën e këtij komisioni, ku pjesë janë edhe thirrje për të marrë në pyetje zyrtarë të lartë, duke nisur nga kryeministri Edi Rama.

Mbledhja e parë e Komisionit Hetimor për Shërbimin Publik të Sterilizimit dhe Shërbimit Publik të Check-Up në Shëndetësi ka nisur me debate këtë të hënë.

Pjesë nga debati:

Vokshi: Po të duroni

Ndrecaj: Po bën konferencë për shtyp, atëherë të ikim ne.

Ndrecaj: Më vjen keq që u nis në këtë mënyrë kjo mbledhje për arsye se thjesht dhe vetëm referuar deklaratave ju e keni paragjykuar veprimtarinë e këtij komisioni, keni fyer një parim kushtetues që është, është arsyeja pse jemi ngritur, jemi ngritur për tu mos u paragjykuar, nëse vijojmë me deklarata politike partiake, nëse bëjmë deklarata ndërkohë që kemi këtu për një proces të rregullt ligjor e kemi nisur me një këmbë jo të mbarë, të respektoni parimet kushtetuese.

Në lidhje me konstituimin, ne nuk e kemi vendimin e zbardhur të seancës plenare dhe nuk e di sa është e mundur pa një vendim të zbardhur. Do të ishte korrekte të kishim një vendim të zbardhur. Duhet të ezaurojmë pikën e parë që ka lidhje me zbardhjen e vendimit.

Vokshi: Kam diskutuar me drejtoreshën juridike, vendimi është zbardhur, por është vetëm çështje numri në vendimin për ngritjen e komisionit, për sa kohë kjo nuk prek thelbin unë nuk gjykoj se duhet të presim një numër. Nuk mendoj se përbën arsye për të vonuar punën e komisionit.

Vokshi: Nëse keni ardhur për të bërë zhurmë? Pak respekt, do ta merrni fjalën.

Kujtojmë se komisioni u ngrit pas marrëveshjes mes PS dhe Rithemelimit për ngritjen e dy komisioneve parlamentare, atë të Shëndetësisë dhe TIMS.