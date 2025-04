”Dashnia me bufin e hershme”, Basha-Ramës: Bashkë mbyllët listat!

Demokrati Lulzim Basha ka vijuar edhe ditën e sotme replikat me kryeministrin Edi Rama.

Basha thotë se ka një bashkëpunim mes kryeministrit dhe liderit të opozitës Sali Berisha duke përmendur ndryshimin e ligjit për zgjedhjet në vitin 2008 dhe mbylljen e listave.

"O ramë si janë adoleshentët Rame do me fsheh dashnin ë, po ku fshihet dashnia jote me bufin më Rame është e hershme. Bashkë e ndryshuat ligjin për zgjedhjet në 2008 Rame pastaj bashkë bëtë foltoren, i dhe vulën liruat të korruptuarit, mbyllët listat.

E me Rame dashni me pajë keni ju të dy, po doni me marr të gjithë Shqipërinë pajë më Rame nuk u ngopët.

Po prap s’më përgjigjesh ku i ke shokët më Rame, si the ikën amerikanët, po tani që ke marr vesh që janë kthyer. Hajde 7 herë 7 Rame më e keqja s’ka ardhur hala 113", shprehet Basha.