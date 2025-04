Dash Sula: Ia kam thënë Berishës në sy, Altin Dumani i pakorruptuar edhe nënën e vet e fut në burg nëse shkel ligjin!

Dash Sula zbulon se çfarë u kërkoi Berisha kandidatëve fitues të primareve dhe batutat mes deputetëve demokratë.

Sula iu përgjigj dhe akuzave të Berishës se u la jashtë listave se është SPAK-ist.

“Jam i nderuar që më kanë vënë emrin SPAK-ist. Hetimi ndaj Berishës është hetim i pastër politik dhe nuk kam frikë ta them duke e analizuar si ish prokuror. SPAK ka individë që janë pro maxhorancës por është fat që është ngritur SPAK që ka mision historik dhe hyjnor dhe në krye të SPAK është person si Altin Dumani apo ka drejtues si Adnan Xholi, Behar Dibra, apo Ols Dado me të cilët kam punuar dhe i njoh.Altin Dumani edhe nënën e vet që I ka bërë kokën nëse ka shkelur ligjin e fut në burg.

Këtë ta them unë që e kam njohur Altin Dumanin.

E njoh mjaft mirë dhe ju garantoj është njeri i pakorruptueshëm. Pikë. I kam thënë dhe në mbledhje të strukturave të PD-së dhe Berishës në sy. Goditja e Dumanit ishte për deligjitim të institucionit. Dumani ska lidhje, zero me historinë e Sali Berishës. Ka zero ndikim të një proces penal. Ka të bëjë vetëm me marrëdhënien administrative" tha ai.