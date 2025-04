Dash Sula akuza PD-së për lobimin në SHBA: “Kur s’mëson nga gabimet, përsëriten edhe më të mëdha”

Deputeti Dashnor Sula ka komentuar përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në Facebook kontratën e lobimit të PD në SHBA.

Dritëhijet e lobimit të Partisë Demokratike në SHBA.

Kur nuk mëson nga gabimet, ato përsëriten në përmasa edhe më të mëdha. Partia Demokratike, forca kryesore e opozitës po përballet aktualisht me gabimet e mëdha për shkak se nuk ka mësuar nga e kaluara.

Prej disa muajsh u vendos në qendër të vëmendjes dhe përball akuzave për burimin e parave të dyshimta për të lobuar në SHBA. Ajo damkë edhe sot nuk i është hequr ish-kryetarit Lulzim Basha.

Por, historia përsëritet. Vetëm 2 javë nga zgjedhjet parlamentare del një tjetër kontratë lobimi e PD në SHBA që shkon deri në vlerën e 6 milionë eurove. Zyra e Shtypit në Partinë Demokratike në një reagim të sajin thot se PD është thjeshtë përfituese e dhuratës.

Në fakt e vërteta është se KLIENTI që ka porositur kontratën e lobimit është vet Partia Demokratike. Për pagimin e kësaj kontrate që tri muajt e para shkon deri në 750 mijë dollarë është themeluar një Shoqatë, dhe se garantor është një shqiptaroamerikan me mbiemrin SECI. Me pak fjalë si në kreditë që marrim në banka, Seci është personi që del garant që do paguaj paratë nëse Partia Demokratike nuk i paguan.

Kjo është edhe pika që kërkon trasnparencë dhe në momentin që kjo trasparencë mungonë, krijohen dyshime dhe përfundojmë njësoj si me dyshimet për paratë ruse me Lulzim Bashën.

Neni 23/1 i ligjit për partitë politike dhe neni 92/2 në Kodin Zgjedhor e sanksionon qartë se “1. Çdo parti politike duhet të regjistrojë në një regjistër të posaçëm, sipas formatit të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shumën e fondeve të përfituara nga çdo person fizik ose juridik, si dhe të dhëna që lidhen me identifikimin e qartë të dhuruesit.

Në çdo rast, dhuruesi, në kohën e dhurimit, nënshkruan detyrimisht një deklaratë dhurimi, sipas formatit të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lista e personave, që dhurojnë shuma jo më pak se 100 mijë lekë, si dhe vlera përkatëse, duhet të bëhen kurdoherë publike”, thuhet në pikën 1 të nënit 21 të ligjit për Partitë Politike.

Pra, Partia Demokratike duhet të kishte bërë transparencë se kush janë personat të cilët kanë dhuruar paratë për Partinë Demokratike për zërin përkatës të kontratës së lobimit. Kjo do të bënte të mundur evidentimin e burimeve financuese dhe në këtë mënyrë PD nuk do dëmtohej në prag zgjedhjesh por do të ishte ballëlartë.

Po ashtu Neni 92/2 i Kodit Zgjedhor sanksionon se për dhurime mbi 50 mijë lekë, paratë duhet të deklarohen dhe kalojën në një llogari të Posaccme. “Dhurimi i fondeve jopublike me vlerë më të madhe se 50 mijë lekë duhet të bëhet vetëm në llogari të posaçme të hapura në banka nga subjekti zgjedhor. Llogaritë deklarohen në momentin e regjistrimit sipas nenit 64 të këtij ligji”, thuhet në Kodin Zgjedhor.

Nga verifikimet paraprake të kryera deri më tani, asnjë nga këto pika nuk është respektuar. Pra kemi të bëjmë me një rast që nuk ka transparencë.

Nëse lëm mënjanë aspektin juruidik dhe trajtojmë atë politik. A ja vlen që në një vend si Shqipëria, me një popullsi që ne opozita e kemi denoncuar me nivelin e varfërisë më të lartë në rajon të shpenzojë 6 milionë dollarë për imazhin e një individi?

A do të përfitonin më shumë demokratët nëse këto 6 milionë dollar, donacione do të përdoreshin për të bërë fushatë në Shqipëri? A do të ishte më mirë që Parta Demokratike të Shpenzonte ato 6 milionë dollar dhe të merrte 10 deputetë më shumë në Parlamentin e Shqipërisë?

Demokratike i intereson më shumë të kishte harxhuar ato para në Shqipëri dhe të vinte në Pushtet apo ti shpenzojë për Lobim në SHBA, të pastroj figurën e primarit dhe demokratë të dergjen në opozitë edhe 4 vite të tjera? Këto janë pikpyetjet që ngrihen dhe të bëjnë të reflektosh se cilat janë qëllimet reale të lidershipit të PD.