Braçe nxjerr fotot nga punimet: Nuk ishte për zgjedhje, turp kush pështyu punën për 50 mijë lekë

Zv/kryeministri Erion Braçe ka publikuar foto nga punimet në rrugën e Çermave. Braçe thotë se ajo nuk ishte një projekt për zgjedhje pasi puna do të vazhdojë deri në metrat e fundit.

Ai shton se është e turpshme të paditet puna nga pisat dhe hajdutët.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Rruga e Çermave, sepse nuk ishte “per zgjedhje”, puna vazhdon! As genjyem kend e as ja hodhem kujt! Puna vazhdon deri në metrin e fundit.



Edhe ketu, edhe ne Bicukez, edhe ne Grabian, edhe ne Dushk Can; Per turp kush paditi punen nga patia e pisave dhe hajduteve! Por, per TURP edhe me shume kush e peshtyu punen per 50 mije leke! Jeta vazhdon, puna vazhdon atje ku e duan”, shkruan Braçe.