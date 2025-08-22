Braçe denoncon bllokimin e korsisë së emergjencës në Unazë: Nuk funksionon, edhe pse u hoqën koshat
Deputeti socialist Erion Braçe ka ngritur sërish alarmin për një tjetër problem që, sipas tij, po rëndon jetën e qytetarëve në Tiranë: bllokimin e korsive të emergjencës në zonën e Unazës.
Në një video-postim të publikuar sot, Braçe shfaqet duke udhëtuar me makinë, ndërsa tregon sesi autobusi urban nuk mund të lëvizë në korsinë e dedikuar, pasi ajo është e pushtuar nga automjete të tjera. Si pasojë, autobusi detyrohet të kalojë në krah të makinave private, duke humbur funksionin e linjës së veçantë.
Postimi i plotë i deputetit Erion Braçe:
“Në Unazë, duke vëzhguar korsinë e re për autobusë, taksi, ambulancë, zjarrfikës, Polici!
Shiheni, nuk funksionon!
Edhe koshat u hipën mbi trotuar, por përsëri korsia është e zënë dhe autobusi është në rrugë!
Dhe ka arsye; në të gjithë këtë aks ka shërbime, veçanërisht avokatë, noterë, përkthyes, pastaj lokale shërbimi, ushqimore etj; edhe pse këtu janë vënë tabela me orare të caktuara për furnizime, janë ata që marrin e blejnë shërbime e mallra këtu, të cilët bllokojnë korsinë për to!
Duhet rimenduar zgjidhja, edhe për trotuaret, edhe për këmbësorët, edhe për plehrat, edhe për shërbimet, edhe për shërbimmarrësit!”.