Berisha: Zona e "Astirit" do ketë shkollat dhe spitalet më moderne

Sali Berisha premtoi infrastrukture moderne per zonen e Astirit nese PD vjen ne qeverisje pas 11 majit.

Ai e beri kete premtim ne nje takim me banore te zones ne kuader te fushates elektorale.

Berisha në Astir: Ju që mbrojtët vlerat qytetare, mbrojtët banesat tuaja, do keni infrastrukturën më moderne arsimore, shëndetësore, rrugore dhe të gjithanshme

Të dashur miq, është nder i madh të flasësh në këtë zonë sepse këtu përgjegjësia qytetare, beteja qytetare me mafien dhe krimin, guximi qytetar në këtë betejë shënoi rekorde evropiane. Rekorde të papara.

Ndaj dhe unë jam sot para jush për t’u garantuar ju, banorëve të Astirit, se në projektin e qeverisë së ardhshme, adresimi me urgjencë i të gjitha problemeve të krijuara nga urrejtja që qeveria e Edi Ramës ka shfryrë ndaj kësaj zone, nga injorimi dhe bojkoti që i ka bërë, do të jetë përparësi e madhe.

Garanci për këtë do jenë deputetët tuaj, kryetari i PD tuaj, do të jetë Sali Berisha.

Ju që mbrojtët vlerat qytetare, mbrojtët banesat tuaja, ju do të keni infrastrukturën më moderne arsimore, shëndetësore, rrugore dhe të gjithanshme.

Të imagjinosh një zonë kaq të madhe, pa asnjë kopsht, pa asnjë çerdhe, do të thotë të kesh urrejtje për fëmijët dhe ai që urren fëmijët, ai është ligësi e të gjitha ligësive.

Të lësh një territor kaq të gjerë, një popullatë që shkon në 60-70 mijë banorë, do të thotë të urresh fëmijët, shkollimin e tyre, të ardhmen e tyre.

Do të thotë të jesh i aftë për shumë krime.

Por Edi Rama nuk habit njeri.

Sepse ai këtë qëndrim, të dashur miq, mban edhe ndaj atyre të rinjve dhe të rejave, burrave dhe grave, heronj të vërtetë që përballen me sëmundje të rënda në Spitalin Onkologjik dhe spitalet e tjera të Shqipërisë, të cilët drejtorët dhe ministrat e tij, i lënë pa ilaçe, u vjedhin lekët e ilaçeve dhe i lënë në mëshirë të më të keqes, sëmundjes.

U jap fjalën e nderit se kjo situatë dramatike do marrë fund brenda 100 ditëve të para.

19 vite më parë, tek kundërshtonin ndërtimin e Rrugës së Kombit, ua thashë një fjalë atyre të huajve, se rrugën do e ndërtojmë qoftë me stolitë e grave tona.

Rruga u ndërtua dhe ato nuk u prekën.

Garantoj çdo të sëmurë në këtë vend se nuk do t’u mungojnë kurrë ilaçet për shëndetin tuaj.

Edhe sikur të mos kishim, përsëri them atë që thashë për rrugët, stolitë e grave do i shisnim që ju të mjekoheni.

Por nuk ka nevojë të shesim asnjë stoli, i kemi të gjithë paratë, por duhet të ketë shpirt ai që u lë ju pa ilaçe.

Ai është, mund t’i vësh çdo epitet, por vetëm njeri nuk është.

Ai që u lë ju pa ilaçe kryen krime kundër njerëzimit dhe është i aftë të bëjë gjithçka.

Kështu që tre muajt e parë merr fund ky kalvar dhe shqiptarët do kenë të njëjtën listë rimbursimi të ilaçeve si republika italiane.

Por njeriu që shkelmon mbi fisnikërinë njerëzore, mbi bamirësinë njerëzore, mbi dhembshurinë njerëzore, është vite dritë larg nga njeriu i qytetëruar.

Ka vetëm formën, asgjë të përbashkët me të.