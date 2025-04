Berisha: Rama u sëmur nga salmonela dhe gënjeu mjekët se e kishte nga breshkat që mban në shtëpi!

Sali Berisha, ka komentuar situatën e sigurisë ushqimore në Shqipëri, duke kritikuar qeverinë dhe duke theksuar se siguria ushqimore është bërë një çështje me rëndësi kombëtare. Ai u shpreh për mishin e infektuar me salmonelë që ka qarkulluar në vend dhe për problemet që lidhen me sigurinë e ushqimit.

Ai shtoi se sëmundja që ka prekur Ramën ka ardhur si pasojë e mishit të infektuar, duke ironizuar me deklaratën e kryeministrit që ka thënë më herët se sëmundja i ka ardhur nga breshkat që mban në shtëpi. “Sëmuret dhe ai vet, del gënjen mjekun dhe i thotë: u sëmura se kam breshka në shtëpi,” tha Berisha.

Berisha theksoi nevojën për reforma në sektorin e sigurisë ushqimore dhe për të premtuar mbështetje për fermerët, duke i siguruar ata për subvencione dhe për një sistem taksash të drejtë dhe të barabartë. Ai gjithashtu ngriti shqetësimin për futjen në Shqipëri të insekticideve kancerogjene që janë të ndaluara në Europë dhe i bëri thirrje qeverisë që të përmbushë detyrimet për sigurinë ushqimore.

Pjesë nga fjala e kreut të PD Sali Berisha:

I garantoj fermerët se do subvencionojmë çdo njesi prodhimi. Do subvencionojmë çdo fidan të mbjellur, çdo kokë bagëti. Po, po. Taksa asimetrike, taksa diskriminuese për fermerët merr fund. Do të jetë simetrike, dhe do të ejtë fermeri ai që do të përfitojë nga taksa, jo përpunuesi, i cili në këtë sistem të sotëm nuk ka leversi të blejë prodhimet e fermerit shqiptar dhe merr ato të importit. Jo! Do vendoset tvsh=ja ashtu si në shitje, ashtu edhe në blerje.

Këtu, siguria ushqimore është pasiguria më e madhe. Mandarinat. Njëherë tjetër dalin të tjera. Njëherë tjetër shpërndahet salmonelë, e cila arrin gjer në Surrel. Ekzakt, po ua them ju këtu, nuk e kam thënë tjetërkund.

Sëmuret dhe ai vet, del gënjen mjekun dhe i thotë: u sëmura se kam breshka në shtëpi. U sëmur nga salmonela që erdhi me pulat. Erdhi nga deputetët e tij, erdhi nga deputetët e tij salmonela. Mishi i infektuar. Nuk ka asnjë siguri, dhe kur shkoi në spital tha: e kam se mbaj breshka, ma dha breshka salmonelën. Çfarë breshke? Fileto pule! I gënjente mjekët.

Ndaj dhe, siguria ushqimore do të jetë çështje e sigurisë kombëtare. Po si mund të hyjnë në Shqipëri insekticide kancerogjene që janë ndaluar në Europë?

Dhe ky tund pasaportën europiane. Jo, jo, thotë.

Pasaportën europiane me pesticide salmonela.