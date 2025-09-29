LEXO PA REKLAMA!

Berisha: Rama dështoi të bënte pazar me Veliajn, prisni dhe shihni tani!

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 13:41
Politikë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, tha se ish-kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj e dërgoi në Gjykatën Kushteutese vendimin për shkarkimin e tij pasi nuk pranoi të bënte Pazar me Kryeministrin Edi Rama.

“Edi Rama pasi i futi Gjushin në qeli. Pasi bëri lloj përpjekje që Veliaj të pranojë shkarkimin dhe të mos i drejtohet Kushtetueses. Duket se dështoi. Duket se Veliaj nuk pranoi.

Sot është ditë e hënë, prisni nga ora 1, kukulla e Ramës në Presidencë do të firmosë për datën e zgjedhjeve. Tani të garantoj që opozita, sot në këtë moment që flasim, ka jo një, por disa kandidatë të pakrahasueshëm me korbën e korrupsionit.” tha Berisha.

Ndërkohë Gjykata Kushtetuese ka hedhur shortin për shqyrtimin e kërkesës që lidhet me vendimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë, Erion Veliaj.

Relatore e çështjes është caktuar gjyqtarja Sonila Bejtja.

Ky zhvillim vjen pasi këtë të hënë, pasi ish-kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, nisi betejën ligjore për të kundërshtuar vendimin e shkarkimit të tij nga detyra, duke depozituar ankimim në Gjykatën Kushtetuese.

