Beleri në burg, ministri grek zotohet për lirimin e tij, kërcënon Shqipërinë me BE-në

Ministri i ri grek ka risjellë në skenë çështjen e Fredi Belerit, kryebashkiakut të Himarës i arrestuar për shit-blerje votash.

George Gerapetritis kushtëzoi madje rrugën e Shqipërisë në BE me lirimin e Belerit, kur tha se Shqipëria duhet të respektojë shtetin e së drejtës nëse dëshiron vërtet të bëhet pjesë e familjes europiane.

Ai theksoi se do bëjnë gjithçka për lirimin e Belerit.

“Greqia mbetet e përkushtuar ndaj zhvillimit, sigurisë dhe prosperitetit të Ballkanit Perëndimor dhe 20 vjet pas Samitit të Selanikut do të vazhdojë të marrë iniciativa për të përshpejtuar rrugën e tyre evropiane.

Sidomos në lidhje me Shqipërinë, do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për t’i dhënë fund paraburgimit të vazhdueshëm të kryetarit të Bashkisë së Himarës, Fredi Beleri. Shqipëria duhet të respektojë shtetin e së drejtës nëse dëshiron vërtet të bëhet pjesë e familjes europiane”, u shpreh Gerapetritis në seancën plenare të Kuvendit, në kuadër të debatit për deklaratat programore të qeverisë së re të Mitsotakis.