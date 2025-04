Basha: Shqiptarët duhen ta kenë parasysh, o me Edi Ramën dhe shokët e tij, o me fëmijët dhe familjet e tyre

Demokrati Lulzim Basha gjatë një takimi me qytetarët në degën 2 në Tiranë për prezantimin e kandidatëve për deputet para strukturave.

Gjatë fjalës së tij, Basha u bëri thirrje qytetarëve që të bëjnë zgjedhjen e duhur dhe votën e tyre ta japin për opozitën.

"Lekët e taksave të shqiptarëve o do jenë tek fermeri shqiptar, o do jenë në xhepat e shokëve të Ramës. Lekët e taksapaguesve europian o do të vijnë për subvencione te ju, ose do të përpihen siç janë përpi e do të kthehen në restorante e vila luksoze për qeveritarët.

Kjo është zgjedhje që kemi më 11 maj.

O jeni me Edi Ramën, o jeni me fëmijët tuaj, o jeni me Edi Ramën o jeni me familjen tuaj, o jeni me Edi Ramën o jeni me xhepat tuaj, o jeni me Edi Ramën dhe shokët e shoqet e tij tek 313-ta, o jeni me subvencionet për fermerët për kolegët për familjarët tuaj. O jeni me Ed Ramën o jeni me Shqipërinë, të dyja bashkë nuk bëjnë’, tha Basha.