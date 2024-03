Bardhi i kundërpërgjigjet Bashës: E kurdis Balla, nuk e di pse e lidh me karrigen

Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi i është kundërpërgjigjur Lulzim Bashës, pas deklaratave të tij nga Durrësi.

Ai tha se prej ditësh ai sulmon opozitën, del dhe flet kundër saj pasi kurdiset nga Taulant Balla.

Sipas Bardhi, ministri Balla e kurdisa sa herë ka nevojë të zhvendosë vëmendjen.

I ftuar në Opinion, Bardhi tha se nuk e kupton pse ai e lidh këtë gjë me karrigen pasi kishin mundësinë të çonin përpara Reformën Zgjedhore por dështuan.

"Nuk është se ka një marrëveshje, ka patur një diskutim.

Nuk ka të bëjë me karrige. E kam shprehur dhe vazhdoj ta shpreh që mund të kemi ndasi për çështje të caktuara por nëse kolegu Basha edhe në këto netë pranvere e ka me të vërtetë për Reformën Zgjedhore, mund të çojmë përpara Refomën Zgjedhore.

Unë e di që Rama nuk e do Reformën Zgjedhore. Këtë e tregon me mënyrën se si nuk do të reflektojë asnjë rekomandim të OSBE-ODIHR, përdori paratë e korrupsionit në zgjedhje. Opozita nuk duhet të ketë ndasi.

Ka qenë Alibeaj përgjegjës për ta çuar para. Dështoi ta çonte, tani që ka një rikonceptim të gjithë të japim kontributin për ta çuar para reformën.

Nuk e kuptoj pse gjithnjë e lidh me karrige dhe përfitime.

Ne do merremi me zotin Rama. Ka disa ditë Basha që del kundër opozitës, e kurdis Taulant Balla sa herë ka nevojë të zhvendosë vëmendjen”, tha Bardhi.