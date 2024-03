Rrëfimi i nënës së Aleksandër Sadikajt: Vrasësi i djalit erdhi në funeral, i mbajti arkivolin

Ka disa fije që lidhen me të njëjtin personazh për një seri vrasjesh mafioze dhe zhdukjen e dy personave, por ende mungojnë provat e mjaftueshme për të dalë në konkluzione.

Ai që është përmendur shpesh si i dyshuar si emërues i përbashkët i ngjarjeve është shtetasi Ledjan Alushaj. Një personazh ky që del si i dyshuar për implikim në vrasjen e Aleksandër Sadikajt, i njohur me nofkën “Sanço”.

Ekzekutimi i këtij të fundit u bë më 11 qershor të vitit 2022 tek rrethrrotullimi, në dalje të Tiranës me drejtim Elbasanin. Shpërthimi i një sasie të madhe eksplozivi të montuar në makinën e tij, i mori jetën në vend të riut.

“Para një viti e gjysëm ma kanë vrarë djalin kanë vënë eksploziv tek makina.Kemi fakte kemi argumentat kemi dëshmitarë që dëshmojnë për këto. Kemi shkuar dhe në polici dhe kemi deklaruar që na e ka vrarë shoku i tij i ngushtë që hante dhe pinte këtu me të, Ledjon Alushaj”, u shpreh Silvana Sadikaj, nëna e Aleksandër Sadikaj, në një intervistë për emisionin “Inside Story”.

Në këtë rrëfim nëna e Sadikaj tregon se si ekzekutorët e të birit kanë marrë pjesë në ceremoninë mortore. Një kamuflim perfekt i krimit të organizuar që e kemi parë rëndom. Kjo, doli zbuluar edhe në dosjen e famshme “Metamorfoza”, ku organizatorët merrnin pjesë edhe në ceremoninë mortore të viktimës për të shuar dyshimet.

“Ka ardhur vetë presoni që e ka vrarë shoku i tij e ka ngritur në krahë e ka puthur dhe e ka përcjellë edhe në banesëne fundit ka qënë vetë Ledjoni. 3 ditë para djali ime puthe i përkëdhekte fëmijën dhe i kishte blerë dhurata fëmijës së këtij dhe ky erdhi dhe e vrau pa pikë turpi pas një jave i bëri dhe ditlindjen dhe numëroi ditët sa kaloi një ditë dhe e hodhi në erë e vrau djalin” u shpreh Silvana Sadikaj, nëna e Aleksandër Sadikaj.

Edhe pse hetimet nuk kanë dalë në konkluzione, Silvana Sadikaj nuk nguron të akuzojë publikisht Ledjan Alushajn për eliminimin e djalit të saj. Teksa ngre gishtin e përgjegjësisë, ajo zbulon disa të dhëna që sipas saj e kanë bërë të jetë e bindur në pistën që tregon.

“Ne kemi dëshmitarë që dëshmojë që i kanë cuar makinënë tek dajua e Ledit në Cakran më ka thënë dhe vetë djali dhe një shoqaj e Aleksandrit që dëshmojën për këtë punë. Që e coi për ta rregullura po pse duhej ta conte në Cakran të Fierit kur ka plotë servise në Shqipëri. E ka çuar te daja i tij që ka vetëm nëj materiale ndërtimi atje. Atje i është vënë eksplozivi” u shpreh Silvana Sadikaj, nëna e Aleksandër Sadikaj.

Pak muaj pas atentatit, nëna e Sadikaj, pas hetimeve private që familja kreu, kërkoi të takojë personalisht Ledjanin. Ajo ka udhëtuar drejt qytetit të Sarandës për tu takuar me të, pasi donte të dinte varjantin e historisë nga Ledjan Alushaj. Por ky i fundit nuk ka pranuar ta takojë.

“Kam shkuar deri te shtëpia deri te BlueSky dhe nuk më ka dalë më ka bërë bisht dhe ka ikur kur ai këtu vinte me gruan me fëmijën hante pinte dhe I thosha lere dhe tavolinën mos e paguaj se ishte shoku I djalit dhe ai nuk pranoi as të fliste me mua”- u shpreh Silvana Sadikaj, nëna e Aleksandër Sadikaj, në një intervistë për emisionin “Inside Story”.

Silvana Sadikaj mendon se e njëjta dorë që ka vrarë të birin ka vrarë edhe dy të zhdukurit në Sarandë.

Nuk dihet nëse është mllefi apo ka gjëra të fshehura që familjarët nuk po i tregojnë për të plotësuar pazëllin e të gjithë kësaj historie.

“Dy të zhdukurit në Sarandë Ledioni i ka vrarë edhe Gazin nga Gjirokastra Ledioni e ka vrarë. I di dhe shtete këto të gjitha se ne i kemi denoncuar edhe në polici. Dy të zhdukurit në Sarandë cfarë lidhej kishin me Ledionin? Shokë, ai i bën shokë edhe i vret pastaj. Ledioni i vret njerzit këto për një tokë për një pëllëmbë, pse i ka dhënë një pëllëmbë Ledioni e vret me plumb, pse e ka shok xhelozon. Djlain tim e ka vrarë vetëm nga xhelozia mendoj unë se ishte një kalorës i shkëlqyer këtu mendoj unë”-u shpreh Silvana Sadikaj, nëna e Aleksandër Sadikaj.