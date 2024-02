Avokatët mbrojtës të Safet Gjicit në seancë: Ja nga kush u pagua Alma Kaçi

Në konkluzionet përfundimtare të palës mbrojtëse, avokatët e ish-kryetarit të Bashkisë së Kukësit, Safet Gjici, insistojnë që Alma Kaçi është paguar për të realizuar videon në ambientet e Bashkisë së Kukësit.

Po ashtu, avokatët mbrojtës pretendojnë se ajo ka pasur komunikime me Abedin Oruçin në lidhje me çështjen e videos dhe kartën memorie që është bërë regjistrimi.

Sipas mbrojtjes, Prokuroria nuk ka gjetur pajisjen origjinale me të cilën është bërë regjistrimi sepse në bazë të akt ekspertimit të kartmemories që u gjet në gotë me të cilën dyshohet se u bë regjistrimi nuk rezulton që të jetë e regjistruar aty. Pamjet janë gjetur tek një USB në banesën e Kaçit.

“Po ashtu njohja mes Abedinit dhe Almës është e hershme dhe ata kanë folur vazhdimisht me njeri-tjetrin në lidhje me këtë çështje. Pse prokuroria nuk hetoi faktin që Abedin Oruçi i ka dhënë prokurë avokatit që ta përfaqësojë në çdo shkallë gjyqësore? Po ashtu pse prokuroria ne datën 9 tetor kur e ka pyet Abedin Orucin nuk i ka kërkuar shpjegime për komunikimet me Almën”, pretendon avokati.