LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

As Basha dhe as Berisha, kush është kandidati demokrat më i votuar në Tiranë

Lajmifundit / 28 Prill 2021, 09:31
Politikë

As Basha dhe as Berisha, kush është kandidati demokrat më i

Ka nisur numërimi i votave të kandidatëve në qarkun e  Tiranës, ndërkohë mandatet janë ndarë mes PS, PD, LSI dhe PSD.Partia Socialiste ka marrë 18 mandate, PD 15,  LSI vetëm dy dhe PSD një.

Nga kutitë e numëruara deri tani  kandidati më i votuar demokrat është Belind Këlliçi, i cili ka marrë 883 vota.  Pas tij vjen kryedemokrati Lulzim Basha, që ka siguruar 279 vota.

I treti për nga numri i votave të marra deri tani renditet Agron Shehaj me 193. Sakaq, ish-kryeministri Sali Berisha ka siguruar 98 vota. Theksojmë se janë numëruar vetëm 26 kuti 1243 në total.

As Basha dhe as Berisha, kush është kandidati demokrat më i

As Basha dhe as Berisha, kush është kandidati demokrat më i

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion