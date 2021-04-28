As Basha dhe as Berisha, kush është kandidati demokrat më i votuar në Tiranë
28 Prill 2021, 09:31
Ka nisur numërimi i votave të kandidatëve në qarkun e Tiranës, ndërkohë mandatet janë ndarë mes PS, PD, LSI dhe PSD.Partia Socialiste ka marrë 18 mandate, PD 15, LSI vetëm dy dhe PSD një.
Nga kutitë e numëruara deri tani kandidati më i votuar demokrat është Belind Këlliçi, i cili ka marrë 883 vota. Pas tij vjen kryedemokrati Lulzim Basha, që ka siguruar 279 vota.
I treti për nga numri i votave të marra deri tani renditet Agron Shehaj me 193. Sakaq, ish-kryeministri Sali Berisha ka siguruar 98 vota. Theksojmë se janë numëruar vetëm 26 kuti 1243 në total.