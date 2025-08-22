Arbër Veliaj dorëzon dokumente në SPAK
Arbër Veliaj, vëllai i kryebashkiakut Erion Veliaj, u paraqit në Prokurorinë e Posaçme, SPAK diten e sotme ku ka dorezuar dokumente.
Të premten ai u shfaq me një zarf, si ato që mbajnë dokumente, në dorë te cilin e dorezoi ne prokurori.
Burime pranë SPAK, thanë se paraqitja e dytë e Veliajt kishte lidhje me depozitimin e disa dokumenteve shkresore përmes të cilave ai kërkonte të mbështeste disa nga shpjegimet e dhëna një ditë më parë në Strukturën e Posaçme.
Qëndrimi i tij në godinë zgjati rreth 30 minuta.
Të enjten Arbër Veliaj dha shpjegime për 5 orë në SPAK ku ne dalje foli edhe per mediat.