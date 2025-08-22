LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vrau me thikë e 32-vjeçarin në Divjakë për kanalin vaditës, Gjykata merr vendimin për Xhesion Toromanin

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 15:15
Aktualitet

Vrau me thikë e 32-vjeçarin në Divjakë për kanalin

Gjykata e Shkallës në Fier caktoi masën e sigurisë ‘arrest në burg’ për Xhesion Toromanin, për vrasjen e 32-vjeçarit Besmir Kumria pak ditë më parë në Divjakë.

Menjëherë pas krimit  autori u largua gjakftohtë  në errësirën e natës, por u kap pas disa orë përndjekje nga shërbimet operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier.

Nga hetimet paraprake dyshohet se Xhesion Toromani e ka vrarë 32-vjeçarin pasi familjet e tyre kanë patur konflikte të vazhdueshme për një kanal vaditës në fshat megjithatë motivet ende mbeten të paqarta.

Besmir Kumria punonte në zonën e Himarës gjatë muajve të verës së bashku me vëllain e tij ndërsa autori për 7 vite nuk kishte shkelur në Kryekuq.

Motivet mbeten ende të paqarta ndërsa sot autori do të dalë para trupit gjykues të përbërë nga gjyqtarja Aurora Tushe.

Megjithate policia ka deklaruar pas ngjarjes se vrasja ka ndodhur pasi dy familjet prej kohesh kishin nje konflikt ne lidhje me token ku kalonte kanali vadites.

Mbi 25 vjeçarin rëndojnë veprat e rënda penale “ Vrasja me paramendim” dhe “ Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion