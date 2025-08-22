Shqiptari vrau gruan me thikë në Volos, flet vajza: Babi ishte zheloz për mamin, ziheshin shpesh!
Detaje të reja po dalin në dritë rreth krimit brutal që ndodhi të premten pasdite në Volos ku nje shqiptar ekzekutoi gruan e tij.
Kryefamiljari Pandeli Nakoleci vrau gruan e tij Marjola dhe më pas u arratis, ndërsa policia ka rrethuar zonën dhe është në kërkim të tij.
Sipas informacioneve, ndërtuesi 40-vjeçar vrau gruan e tij 36-vjeçare me mjet preres, ndërsa në qershor burri ishte shtruar në një klinikë psikiatrike asi vuante nga probleme te tilla.
Gruaja 36-vjeçare ka lëndime në qafë dhe shpinë, ndërsa 40-vjeçari u zhduk nga vendi i krimit.
Autoritetet kanë nisur një kërkim për ta gjetur atë. Katër fëmijët e çiftit, të moshës 6 deri në 18 vjeç, ishin dëshmitarë të tragjedisë.
Në fakt, një video nga protothema kap momentin kur një nga vajzat e viktimës mbërrin në vendngjarje dhe sheh pellgun e gjakut në hyrje të pallatit ku jeton familja:
Vajza e madhe ka deklaruar se prindërit e saj kishin grindje të shpeshta. Këtë mëngjes, ndërsa e gjithë familja ishte në shtëpi, shpërtheu një tjetër grindje dhe më pas 40-vjeçari shtetas shqiptar kapi thiken dhe ia nguli në qafë dhe shpinë gruas, gjithashtu nga Shqipëria.
"Nuk e di pse u grindën", tha vajza e tyre, e cila zbuloi, megjithatë, se 40-vjeçari ishte xheloz për nënën e saj dhe për një kohë ajo e kishte larguar nga shtëpia.
36-vjeçari vrapoi për t'u arratisur duke u larguar nga apartamenti në katin e parë në rrugën Konstanta, ku jeton familja.
Ai e ndoqi poshtë shkallëve dhe në hyrje të pallatit e goditi përsëri. Pastaj, gruaja ra mbi xham dhe autori, duke e parë të mbuluar me gjak në dysheme, iku me vrap.
Autori vrapoi jashtë pallatit dhe iku në Rrugën Gladstonos, ndërsa Policia ka nisur një kërkim për ta gjetur dhe arrestuar atë.
Sipas informacioneve nga protothema.gr, nuk ka pasur histori dhune në familje, megjithatë, autori i krimit dyshohets e ishte përdorues droge dhe kishte tentuar vetëvrasje në qershor. Hetimet janë në kulmin e tyre, ndërsa autoritetet po shqyrtojnë shkaqet që çuan në krimin brutal- shkruan prototema.