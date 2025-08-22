Arrestohet ish-presidenti, dyshohet për keqpërdorim të fondeve
Ish-presidenti i Sri Lankës, Ranil Wickremesinghe, është arrestuar pasi dyshohet për keqpërdorim të fondeve.
Ai përballet me tre akuza që lidhen me udhëtimet që bëri jashtë vendit gjatë kohës që shërbente si president.
Wickremesinghe mbërriti në gjykatën e magjistratëve në kryeqytetin Colombo të premten, pasi kishte dhënë një deklaratë në Departamentin e Hetimeve Penale (CID) më herët gjatë ditës.
Ai shërbeu si president nga viti 2022 deri në vitin 2024, duke marrë këtë rol pasi kriza më e keqe ekonomike e vendit shkaktoi një kryengritje popullore që bëri që paraardhësi i tij Gotabaya Rajapaksa të largohej. Aiu vlerësua gjerësisht për ndihmën që i dha kombit ishullor për t’u rikthyer në rrugën e rimëkëmbjes ekonomike.
Wickremesinghe shërbeu gjithashtu gjashtë mandate të ndara si kryeministër nga vitet 1990 e tutje. Sipas BBC Sinhala, 76-vjeçari bëri 23 udhëtime jashtë vendit gjatë kohës së tij si president, me një kosto prej më shumë se 600 milionë rupi (2 milionë dollarë).
Arrestimi i së premtes lidhet me një ndalesë të bërë në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2023, gjatë kthimit të Wickremesinghe nga një samit i G77 në Kubë, raporton agjencia e lajmeve AFP.
Wickremesinghe, i cili është ish-presidenti i parë që arrestohet në Sri Lanka, ka qenë një tipar i politikës së kombit ishullor që kur u zgjodh për herë të parë si deputet në vitin 1977.
Me profesion avokat, ai vjen nga një familje e pasur politikanësh dhe biznesmenësh. Ai u vlerësua për pastrimin e imazhit të Partisë së Bashkuar Kombëtare (UNP) pasi mori drejtimin e saj në vitin 1994 duke sjellë një komision disiplinor për të hequr qafe anëtarët e korruptuar të partisë.
Me kalimin e viteve, 76-vjeçari vazhdoi të bënte disa përpjekje për t’u bërë president – duke e marrë rolin që e kishte dëshiruar prej kohësh vetëm në vitin 2022, pasi Rajapaksa u arratis.
Në atë kohë, partia e tij pothuajse u eliminua në zgjedhjet e vitit 2020 dhe ai mbeti përfaqësuesi i saj i vetëm në parlament.
Wickremesinghe humbi zgjedhjet e vitit 2024 ndaj Anura Kumara Dissanayake të anuar nga e majta./tch