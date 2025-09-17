LEXO PA REKLAMA!

Andis Salla u emërua ministër i Bujqësisë, zgjidhet kryetari i komanduar në Bashkinë Cërrik

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 14:38
Politikë

Andis Salla u emërua ministër i Bujqësisë, zgjidhet kryetari

Sot u mblodh Këshilli Bashkiak i Cërrikut,ku u diskutua dhe miratua ndërprerja e parakohshme e mandatit të kryetarit të Bashkisë, Andis Salla.

Ky vendim vjen pas emërimit të tij në postin e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në qeverinë “Rama 4”.

Në të njëjtën mbledhje, Këshilli vendosi të komandojë në krye të institucionit Florenc Doko, një emër i njohur për qytetin e Cërrikut, i cili ka mbajtur më parë poste të rëndësishme si në bashki, ashtu edhe në institucione të tjera publike.

 

