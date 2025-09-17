LEXO PA REKLAMA!

Gjendet pa shenja jete 40-vjeçari pranë banesës në Shkodër

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 13:55
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Trush në Shkodër ku shtetasi E. P., 40 vjeç është gjetur nga familjarët e tij, pa shenja jete.

Nga hetimet paraprake dyshohet se viktima është vetëvarur në kushtet e një depresioni, por pritet ekspertimi mjeko-ligjor për të përcaktuar dinamikën dhe shkakun.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.

 

